Спорт с Никитой Гулиным: прибыль "Зенита", феномен СКА и короли бильярда

Спортивный журналист Никита Гулин подводит итоги недели. Откровенный взгляд на спорт с петербургского ракурса.

В этом выпуске "Спорта с Никитой Гулиным" мы поговорим о "Зените" и его звании самого прибыльного клуба Европы, перспективах Дзюбы и Шатова, Чемпионате Европы по фигурному катанию, триумфальном шествии СКА и лучших молодых бильярдистах России.

Всем привет! Это спорт на "Питер ТВ", я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам мы будем подводить итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов. Итак, поехали!

"Зенит" стал самым прибыльным клубом Европы по итогам 2016 года, официальный сайт УЕФА на минувшей неделе опубликовал ежегодный доклад, посвященный делам европейского клубного футбола. Эксперты организации изучили финансовые аспекты деятельности клубов, посещаемость матчей, спонсорство, телевизионные контракты и многое другое. В соответствии с докладом УЕФА в 2016-ом сине-бело-голубые получили наибольшую чистую прибыль, которая составила 77 миллионов евро. На втором месте — "Тоттенхэм" (44 миллиона), на третьем — "Манчестер Юнайтед" (34 миллиона). Прибыль "Зенита" скорее всего связана с продажей игроков Халка (56 млн евро), Эсекьеля Гарая (24 млн евро) и Акселя Витселя (24 млн евро). Стоит ли признать эти цифры успехом? Безусловно! Относительная редкость для российских футбольных клубов заработать на продаже игроков, поскольку обычно приезжающий в нашу страну в ранге звезды игрок в 95 процентах случаев снижал к себе требования, переставал вызываться в свою национальную сборную, как следствие – существенно терял в трансферной стоимости. Примеров масса: Кавенаги, Жо, Ярошик, Кежман, можно и продолжить, но и тут "Зенит" стоит особняком. Сине-бело-голубые всегда неплохо зарабатывали на продаже своих, скажем так, амортизированных игроков. Самым успешным стал безусловно переезд Мартина Шкртела в "Ливерпуль" за 15 миллионов долларов, в то время. как сам "Зенит" заплатил за словака 300 тысяч. Да, и своих воспитанников "Зенит" продавал умело, Александр Панов за пять миллионов был самым дорогим трансфером России на 2001 год, Александр Кержаков в Севилью уехал почти за 9 миллионов долларов, ну. И Андрей Аршавин в "Арсенал" отправился, позволив заработать клубу 15 миллионов фунтов стерлингов, пойдет ли и далее все так успешно? Посмотрим!

А посмотреть есть на что. Как будет решаться вопрос по Артему Дзюбе и Олегу Шатову, которых Манчини не взял на первый тренировочный сбор команды, и фактически подписав им пропуск на выход. Только вот проблема, трансферная стоимость каждого в прошлом сезоне оценивалась в 9 миллионов евро, Дзюба по информации, имеющейся в свободном доступе, зарабатывает 3 с половиной миллиона евро в год, Шатов чуть меньше, но тоже прилично – два с половиной. Что с ними делать, теперь это головная боль Вячеслава Малафеева, отвечающего за трансферную политику. Не успел Слава, легенда "Зенита" на минуточку, дать интервью, в котором отправил Дзюбу в клинику ФИФА на медобследование, вечером того же дня Дзюда выступил в инстаграмме, демонстрирую богатырское здоровье. То есть, фактически, подставил Малафеева, как когда то Широков выставил идиотом Спаллетти, рассказав про тренера в шапке-невидимке на дне рожденья Кержакова. Стишки про "непокоренного" под вечер постить, это тоже не камушки ворочать. Я еще понимаю, был бы Дзюба пьяный, ибо мужество, честь и отвага, первые признаки наступающего алкогольного опьянения, так нет не замечен в принципе. Но вот, что лучше всего говорит о этом самом непокоренном духе Артема Дзюбы, так это то, что на следующий день он, как ни в чем не бывало, вышел под снежком на тренировку "Зенита 2", и куда все девалось? И пусть даже Малафеев лайкнул фото Дзюбы с тренировки "Зенита 2", реноме Вячеслава на новом поприще оказалось подпорчено. Я не читал контракт Дзюбы, но понятно, что перевод во вторую команду грозит снижением количества денежной массы на счете, и тем не менее, суммы это вполне приличные, чтобы замолчать в тряпочку, и получать по контракту до 2020 года. Как известно, если деньги вас не испортили. Вы пока мало зарабатываете, но мне искренне жаль, что в российском футболе всего один Владимир Габулов, и даже те, кто заработал изрядно не способны ради своей карьеры, махнуть, к примеру, в чемпионат Голландии, где в основной массе за 250-300 тысяч евро в год никому не известные Ван Дер Хююйты все 90 минут пашут в игре так, что кондиционеры летом на трибунах не нужны, ветер итак гуляет. Так то вот.

Чемпионат Европы по фигурному катанию, прошедший на этой неделе в Москве, определил состав сборной России на олимпийские игры. Из неприятных тенденций отметим тот факт, что второй олимпийский цикл подряд спортивные пары из Санкт-Петербурга не участвуют в играх. Перед олимпиадой в Сочи досаднейшая травма партнера Юко Кавагути Александра Смирнова на локальком турнире Кубке Панина-Коломенкина поставила крест на олимпийских амбициях этих спортсменов. А вот теперь не выросли новые. Можно лишь отметить участие в составе сборной России Александра Энберта, воспитанника Тамары Москвиной, но теперь он живет, тренируется и в Москве. Отъезд фигуристов в столицу сейчас в порядке вещей, и стипендии там выше, и условия проживания, и количество школ фигурного катания порядка 25-ти. Петербург же, в определенном смысле сторнировал, несмотря на организацию такого центра, как "Звездный лед", и 12-ти точек развития вида спорта, то есть в два раза меньше, чем в Москве. Это в первую очередь ошибка наших чиновников, руководящих спортом. Да, в Петербурге несколько десятилетий работают такие мегатренеры, как Тамара Москвина и Алексей Мишин, но им создали условия, о которых они просили, только когда обоим стукнуло по 70 лет. Плюс ко всему, величина их личности просто не позволяет трудится рядом с ними молодым специалистам с амбициями, по сути, их же воспитанникам. Сделать их олимпийскими чемпионами они смогли, а сделать из них тренеров высочайшей квалификации, я так полагаю, не позволяет в том числе инстинкт самосохранения, плюс ко всему позиция наших спортивных руководителей, которым когда надо удобно размахивать именами Москвиной и Мишина, как знаменами, а когда надо, нести их ровно, как транспаранты. У нас есть вот такие глыбы, нам достаточно, как бы говорят они. Вот и работает в Москве Артур Дмитриев, а в Сочи Алексей Урманов, и список длинный получится. Им бы пользу Петербургу приносить, но нет, спасибо, не надо. Кстати, когда мы называем фамилию Урманов, сразу надо понимать, что это первый петербуржец олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, да простит меня покойный Николай Панин-Коломенкин.

И сейчас, когда в Пхенчхан едут сразу два петербургских одиночника Михаил Коляда и Дмитрий Алиев, к первому эшелону мировых лидеров не причисляемые, вспомним 1994 год и Лиллехаммер, когда золото мужского одиночного турнира газеты навешивали на троих спортсменов канадца Элвиса Стойко, француза Филиппа Конделоро и украинца Виктора Петренко, а победил двадцатилетний россиянин Алексей Урманов. Мы вчера созванивались с Лешей, и он поблагодарил меня за аналогию. Олимпиада, сказал он, это такой турнир, где случается все, и главное самому стопроцентно сделать свое дело, а прыгнет ли четверной соперник, это тебя не касается, главное чтобы ты прыгнул. И это, без сомнения, по силам тому же Михаилу Коляде. Так считает олимпийский чемпион Алексей Урманов.

Петербургский хоккейный клуб СКА во второй раз в своей истории стал победителем регулярного чемпионата КХЛ и обладателем Кубка Континента. Это стало понятно на прошлой неделе после завершения матча "Салават Юлаев" - ЦСКА. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, и москвичи лишились шансов догнать СКА. На тот момент в активе петербургских армейцев было 132 очка, ЦСКА набрал 118 очков, таким образом за четыре игры до конца регулярного чемпионата отставание москвичи не смогут сократить физически. Любопытно то, что выигрыш «регулярки» считается плохой приметой в борьбе за основной Кубок по итогам плей-офф, и в НХЛ и в КХЛ. Но для петербургского СКА в этом сезоне, видимо, стоит задача сломать это суеверие и выиграть вслед за Кубком Континента Кубок Гагарина, плюс побить рекорд по количеству очков в гладком сезоне. В прошлом году их СКА набрал 137, сейчас их у армейцев 135, и сегодня вечером в игре против московского "Динамо", рекорд может быть побит. Сегодняшний матч в Ледовом имеет еще одну подоплеку, в случае победы СКА, и выигрыша "Спартака" у "Северстали", "Динамо" (Москва) - наш заклятый друг, фактически лишается шансов на плей-офф. Знарок и Виталиньш работали в "Динамо", громили СКА, выигрывали Кубок, интересно будет посмотреть этот матч. Тем более, главный тренер СКА и сборной России уже говорит на пресс-конференциях, что вовсю готовится к Олимпиаде, пробуя в СКА различные сочетания, и если сегодня армейцы проиграют, это можно будет объяснить экспериментами, посмотрим! Но в любом случае, СКА проводит феноменальный сезон, и как там будет с Кубком Гагарина поговорим уже после олимпиады.

Серьезных успехов добились в январе юные петербургские бильярдисты на первенстве России до 21-го года победу одержал 19-летний Артем Балов, в первенстве страны по снукеру у петербуржцев сразу два золота. Среди юношей победу одержал Иван Каковский, у девушек первенствовала Полина Астахова. Стоит отметить, что оба снукерных финала получились исключительно петербургскими. Каковский обыграл своего земляка Михаила Терехова, Астахова оказалась сильней Александры Богатыревой. Если касаться пирамиды, то Артем Балов переехал в Петербург четыре года назад, и все это время при поддержке нашей федерации прогрессировал, в результате добился победы на первенстве России. Стоит отметить, что 2018 год наконец-то разделил юношеские и юниорские соревнования на ТРИ возрастные категории. Старшая возрастная планка поднялась до 21-го года, и в этом плане снукеристам стало гораздо удобнее вписываться в международный график соревнований, чего раньше с возрастным ограничением до 18-ти лет они себе позволить не могли. С другой стороны появление дивизиона игроков до 13-ти лет позволит самым юным спортсменам почувствовать вкус победы. Не секрет, что сейчас бильярдом дети начинают заниматься с семи–восьми лет, но участвуя в турнирах с возрастной рамкой до 18-ти, понятно, что более взрослые ребята ни малейшего шанса младшим школьникам не дадут. Теперь психологически самым юным будет легче, и когда ты тренировался целый год, и наконец на соревнованиях ты получаешь медаль и грамоту, результаты твоего труда становятся осязаемыми, материализуются в конкретный кубок. И это дает стимул для дальнейшего роста, а так спортивный бильярд терял очень много молодежи.

Фото и видео: Piter.TV