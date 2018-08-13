Спорт с Никитой Гулиным: Лодыгину пора заканчивать

Всем привет! Это спорт на «Питер ТВ», я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов. Итак, поехали!

И Грянул Гром! А как иначе прокомментировать разгромное поражение петербургского Зенита от минского Динамо в первом квалификационном матчи Лиги Европы. 0 : 4! Такого, конечно, не ожидал никто, букмекеры накануне встречи предрекали победу Зениту, причём коэффициент на простой выигрыш минчан составлял 6 с лишним, а это значит, что кто-то предположивший, а может быть, даже с сильного перепоя перепутавший графы в бланке ставок, и выбрав именно 4 : 0 в пользу Динамо, мог очень прилично заработать.

Понятно становится, что ротации состава в "Зените" не получается, и вот этот обновлённый состав, который разгромно проиграл в Минске не способен к серьезным конкурентным действиям. рискну предположить что у этой ротации были определённые цели и ошибся в данной ситуации Сергей Семак лично в одной позиции вратарской совершенно непонятно зачем было доверять место в воротах Юрию Лодыгину, который давно не играл, тем более на международном уровне. Андрей Лунёв не мог сильно устать после двух матчей Чемпионата России, тем более, что цена ошибки, как показывает практика, чрезвычайно высока, и гол пропущенный Лодыгиным на 12-й минуте со штрафного в ближний угол, тому подтверждение. А дальше больше, да может быть добивания - это не вина голкипера, но третий мяч влетевший в ворота после углового (ударом головой его забил игрок минского "Динамо"), так вот в этой ситуации Лодыгина опять остался на ленточке, а должен был выходить из ворот, и забирать мяч в руки, или выбивать его куда подальше, как между прочим неоднократно и очень смело действовал несколько раз его визави, голкипер Горбунов из минского "Динамо". Бывает такая ситуация в жизни любого голкипера, когда, видимо, приходит время заканчивать карьеру, и не только потому, что тебе футбол надоел. Просто тебе становится страшно играть на выходе, например, ведь у тебя завтра съёмка в рекламном ролике, или ты жене обещал с детьми заняться, так что в больницу с травмой никак нельзя.

Помните в "Зените" в свое время такого вратаря, как Юрий Жевнов. С определенного момента его начали называть не иначе, как "самострел", он все время жаловался на боли, хотя медицинские обследования показывали, что он абсолютно здоров. Но не мог играть, что-то сломалось, а зарплату получать хочется. А может быть что-то еще в голове происходит, не знаю, но для Лодыгина это должен быть последний матч в составе "Зенита" после такой игры. Главное, что подобные косяки с ним не первый раз, а четыре удара за игру в створ ворот и четыре гола, это как смертный приговор. Также обязаны покинуть команду и аргентинцы Дриусси и Ригони. Мне всё-таки кажется, что именно для этого и выпустил их в стартовом составе Сергей Семак, чтобы после перерыва убрать со спокойной совестью, объяснив: ребята вы сами убедились, что вы нулевые! Но никто и в страшном сне не мог предположить такого развития событий. Ещё раз повторю, если бы играл Лунёв, возможно, ситуация была бы как раз той, которой Сергей Богданович и добивался. Показать неугодным, что они неугодны, сыграть 0 :0, и спокойно в Петербурге, выставив оптимальный состав пройти квалификацию Лиги Европы. А так всё случилось так, как случилось, но не будем забывать, что бывают и не такие чудеса в футболе, и международные матчи, в том числе показывали это.

Да, конечно, "Зенит" не "Барселона", но как знать, всё ли уже потеряно. Играть ответку будет очень тяжело, и матч в Санкт-Петербурге будет носить собой характер второго тайма игры в Минске, в которой опять же Зенит не забил ни одного мяча, и один пропустил. Так же важный показатель, минские "динамовцы заблокировали пять ударов по своим воротам, это много, есть такое выражение, в кубковых матчах победу добывает тот, для кого она важнее, и, конечно, до ответного матча не будем вешать нос, но задирать его теперь зенитовцы не имеют права в принципе. Уже сегодня вечером игра чемпионата российской премьер-лиги на выезде против казанского "Рубина" .

О хоккее поговорим. Петербургский СКА отправился на очередной тренировочный сбор в Финляндию, перед этим за явным преимуществом выиграв в Сочи предсезонный турнир. Четыре победы подряд с общим счетом 16 : 2 ни о чем конкретном не говорит, и та же победа над "Ак Барсом" со счетом 4 : 0, может быть следствием разного уровня физических нагрузок, а делать выводы о силе СКА на данный момент абсолютно не стоит. Напомню, что именно против команды Зинетулы Билялтдинова, армейцы сыграют 1-го сентября в Кубке открытия нового сезона Континентальной хоккейной лиги. Радует по итогам Сочи хорошая результативность, забивают игроки всех звеньев, регулярно забрасывают шайбы защитники, но поиск оптимальных сочетаний продолжается, это нормально для данного периода подготовки. Главный тренер армейцев Илья Воробьев в интервью назвал состав ударного звена, играть в котором должны Гусев – Дацюк – Якупов, но ветеран Дацюк пока тренируется по индивидуальной программе, и в стартовом сочетании новичок армейцев из НХЛ Наиль Якупов занял место центрального нападающего, а на правого фланга в этой тройке в Сочи играл Алексей Бывальцев.

Также по ходу сочинского турнира СКА и ЦСКА произвели один обмен. Опытный Сергей Калинин переехпл в Москву, взамен СКА получил молодого и перспективного Андрея Кузьменко. Нападающий 1996 года рождения, Обладатель Кубка Харламова, лучший игрок, бомбардир и снайпер плей-офф Молодежной Хоккейной Лиги в сезоне 2016/17 годов, серебряный призер молодежного чемпионата мира. В минувшем сезоне провел 45 матчей за ЦСКА в регулярном чемпионате и набрал 25 очков, 13 голов и 12 передач. СКА сразу подписал с ним долгосрочный контракт на четыре года, и это еще одно подтверждение тому, что петербургские армейцы ставят задачу на долгосрочную перспективу, перестроить команду из базового клуба сборной, в нечто иное, а что самое главное – менее затратное. Реконструкцию Спортивно-концертного комплекса "Петербургский" под хоккейную арену вместимостью двадцать тысяч зрителей в качестве причины я уже называл, а минувшая неделя подарила еще одну новость, обойти стороной которую просто нельзя.

Я все время думал, для чего в России существует олимпийская сборная по хоккею с шайбой, если ни один из ее игроков на Олимпиаде в принципе шансов сыграть не имел, а петербургский СКА, кстати, делегирует в нее по семь-восемь игроков на каждый вызов. Ответ пришел в минувшую субботу, когда в Эдмонтоне на хоккейном форуме президент международной федерации хоккея Рене Фазедь припугнул аудиторию вариантом исключения мужского турнира по хоккею с шайбой из программы Олимийских игр 2022-го года в Пекине. Это был четвертый пункт из предложенных сценариев, но самый радикальный, и естественно самый запоминающийся для прессы. Фазель также заявил о потенциальном превращении следующего хоккейного турнира на зимних Играх в соревнование игроков до 23 лет. В том случае, если Международному олимпийскому комитету не удастся договориться с НХЛ, и в Китай представители заокеанской лиги не поедут. При этом президент ИИХФ отметил, что хоккей является единственным ежедневным видом спорта на зимней Олимпиаде, где выручка от билетов намного превышает показатели "конкурентов".

В хоккее уже существует один турнир по уровню, по сути, ниже плинтуса – это чемпионат мира. В нем никогда не принимали участие все сильнейшие игроки, и вряд ли что-то поменяется в будущем – принцип "кто захотел – тот и приехал" - железный. Ежегодное проведение, не принятое для чемпионатов мира в других видах спорта, только подчеркивает менее серьезную спортивную составляющую, а наличие постоянного спонсора, в лице автомобильного концерна "Шкода", позволяет именно функционерам ИИХФ безбедно существовать, проводя малозначимое соревнование. Вообще-то странную позицию занял президент ММХФ господин Фазель в Канаде. Понятно, кому адресован этот посыл, боссам НХЛ и Гэрри Бэтмену лично. Но в данной ситуации этот выпад выглядит не иначе, как попытка испугать ежа голой задницей, поскольку НХЛ на ИИХФ давно плевал с высокой колокольни, и только деньги могут заставить северо-американскую лигу повернуться лицом и к международному олимпийскому комитету и к ИИХФ.

Кстати, статус мировой федерации у ИИХФ весьма сомнительный, если ты не контролируешь и даже не влияешь на процессы принятия решений на крупнейшем рынке родины вида спорта. ИИХФ в середине девяностых избрал, на мой взгляд, абсолютно неправильную стратегию развития, сделав ставку на расширение числа участников чемпионата мира, который опять же проводится без участия сильнейших игроков, борющихся в то самое время за Кубок Стэнли. Ту же ошибку совершает сейчас ФИФА, расширяя финальный турнир Кубка мира до 48-ми команд, вместо того, чтобы собрать сильнейшие тридцать две страны путем стыковых матчей между континентами. Пусть Саудовская Аравия обыграет в стыках Италию, тогда вэлкам на мундиаль! Но нет, спонсорские бабки, которыми богаты сейчас лишь страны Азии и Персидского залива слаще, и все меньше интереса будет у фанатов ездить по южным африкам, катарам, и пекинам. Так и в хоккее, вместо того, чтобы финансово заинтересовать НХЛ, просто поделившись доходами, конкретным господам проще встать в позу, и продолжать проводить локальненькие турнирчики. А нхловский Кубок мира 2020 года тоже грозит накрыться медным тазом, потому что в Европе в прямом эфире его никто не увидит. Так что понять, кто на планете сильнее всех в хоккее с шайбой будет все труднее, и олимпийские сборные до 23-х лет тоже не выход. В НХЛ таких ребят на две сборные, это только у нас в КХЛ они на банках сидят. Аут, герой устал!



День физкультурника был отмечен в России и в Санкт-Петербурге, разумеется, в минувшую субботу. Это уже 79-й подобный праздник в нашей стране, и через год будет громкий юбилей. Пока же хочу рассказать, что в каждом из районов города был организован масштабный спортивный праздник, расскажу только об на котором присутствовал лично. В Калининском районе на территории Муринского парка почти двадцать интерактивных площадок встречали посетителей, и конечно основной упор делался на то, чтобы заинтересовать детей. Три районные спортшколы олимпийского резерва представляли свои услуги, и особенно интересно было наблюдать, какая очередь выстроилась пострелять в лазерном биатлонном тире СШОР №3. У кото-то лучше, у кого-то хуже, но многие закрывали по пять мишеней с первой же попытки, а вообще происходившее было классно. Никто никого не заставлял, и выходившие на легкоатлетический забег спортсмены, а самым младшим было до семи лет, радовали глаз. Даже тогда, когда не справившись с нагрузкой, извиняюсь, блевали по ходу дистанции пять километров, но проявляя морально-волевые качества, добегали до финиша. На том стоял, стоит, и стоять будет спорт – на самопреодолении, чего и вам желаю!

Видео: Piter.TV

Фото: Instagram: NHL, ФК "Зенит", ФК "Динамо Минск"