Спорт с Никитой Гулиным - футбол, хоккей и даже снукер

Piter.TV и Никита Гулин подводят спортивные итоги недели.

"Зенит" не сумел обыграть ЦСКА в матче 28-го тура чемпионата российской премьер-лиги, и теперь, наверное, с 90 процентной уверенностью можно говорить об упущенных шансах попасть в розыгрыш Лиги чемпионов на следующий сезон. ЦСКА опережает "Зенит" на два очка и занимает третье место в таблице, у "Зенита" 50 очков и он четвертый, но в двух последних турах нам играть с "Локомотивом" в Москве, и если только "паровозы" обыграют сегодня "Краснодар" и завоюют долгожданный чемпионский титул, только тогда можно надеяться на то, что от команды Семина "Зенит" может ждать подарка в виде определенной не мотивированности. То, что раскладным "Локо" не будет это точно. Армейцы имеют в соперниках далеко не лидеров, и только тульский "Арсенал" может попытаться отобрать очки у команды Гончаренко Игра же "Зенита" против ЦСКА, как квинтэссенция всего сезона для сине-бело-голубых.. Очень хорошо и активно начали, после перерыва капитально просели, и должны били пропускать, но потом собрались, выровняли игру, создали множество голевых моментов, и опять ничего не забили. Причем самый показательный момент в том, что первый удар в створ ворот Игоря Акинфеева был нанесен на 72-ой минуте матча, и бил по воротам после стандарта защитник Доменико Кришито. Не было бы счастья, да несчастье помогло, это я о травме Бранислава Ивановича на 18-й минуте матча, может быть поэтому "Зенит" впервые за долгое время не пропустил. Это при том, что игроки ЦСКА и Головин, и Муса, и особенно Федор Чалов регулярно получали мяч на подступах к штрафной, и пытались пробивать, но в этот раз Мевля, и заменивший Ивановича в центре обороны Кришито, раз за разом эти удары блокировали, или, по крайней мере создавали бьющим серьезные проблемы, не так как это обычно делал Иванович, позволяя без сопротивления расстреливать углы своих ворот с линии штрафной. Манчини посетовал, что травма Ивановича большая потеря, я склонен думать, что это большой плюс для оборонительных действий. Журналисты на пресс-конференции после игры опять потролили Заболотного, который не забил уже в двенадцатом матче подряд, но куда серьезнее, мне кажется, стоит отнестись к словам Манчини, насчет своего будущего в "Зените", ничего не ясно, сказал он, это с вероятностью 90 процентов, что он останется. Такая вот стабильность от руководства "Зенита", стабильно плохо, это лучше, чем неизвестность. А кто поможет не знают руководители "Зенита", они же за энергетическую безопасность страны отвечают, плюс все сопутствующее, им еще и рынком футбольных специалистов озаботиться? Не барское это дело, в газете новую иностранную фамилию вычитаем, если что.

Волейбольный петербургский "Зенит" завершил сезон с серебряными медалями чемпионата России, уступив в Санкт-Петербурге и в третьем матче финальной серии "Зениту Казань", также как и в первом матче в трех партиях. Билеты на матч были полностью раскуплены заранее – и в итоге петербургские болельщики побили рекорд посещаемости российских первенств, семь тысяч четыреста пятьдесят зрителей наблюдали за матчем!. Предыдущее достижение составляло, по разным оценкам, от 6900 до 7200 зрителей, и было установлено в казанском "Баскет-Холле" в 2009 году – в матче финальной серии чемпионата страны "Зенит-Казань" — "Искра" (Одинцово). В первом сете у хозяев долгое время не складывалось с подачей – 8 ошибок за партию. Тогда как казанцы вводили мяч в игру точно, поведя в счете – 12:7. Подопечные Александра Климкина смогли при яростной поддержке забитых до отказа трибун сократить отставание – 15:18, однако очередная ошибка при подаче (в исполнении Ореоля Камехо) свела их усилия на нет. Второй сет протекал по похожему сценарию. Ошибаться на подаче петербуржцы стали реже, но по-настоящему затруднить прием сопернику не смогли. Снова бойцовский характер хозяев позволил им навязать сопернику борьбу – 13:12 после 4:7. И снова – ближе к концу партии подопечные Владимира Алекно оказывались чуть точнее. При счете 23:22 в пользу казанцев лучший игрок планеты Вильфредо Леон не слишком удачно сработал в приеме, но сам же спустя несколько секунд переиграл групповой блок. А в следующем розыгрыше очередным пушечным ударом подвел итог сета. В третьей партии хозяева поначалу вели в счете, несколько раз подряд удачно сыграв против Леона. Однако Алексей Вербов раз за разом исполнял чудеса в защите, и постепенно гости вновь обеспечили себе перевес. В концовке либеро санкт-петербургского "Зенита" Артем Зеленков совершил героический прыжок за улетающим через рекламную панель мячов, ударившись головой об пол. Однако остался на площадке, и уже по ходу следующего розыгрыша трижды (!) поднимал мячи в защите. И все-таки "Зенит-Казань" оказался сильнее. Гости заслуженно завоевали десятые в своей истории золотые медали чемпионатов России. Ну а "Зенит" (Санкт-Петербург) в своем дебютном сезоне добился фантастического успеха, завоевав серебро, и права играть в Лиге чемпионов на следующий сезон. Учитесь, футболисты!

Хоккейный клуб "Динамо" (Санкт-Петербург" творит историю. Со счётом 4 : 2 в серии плей-офф динамовцы одержали победу в петербургском дерби над второй командой высшей хоккейной лиги "СКА Нева". Это было напряжённое противопоказание, что уж тут говорить, когда в финале Кубка Петрова был установлен рекорд для Российской Федерации по продолжительности хоккейного матча. В пятой игре, которая затянулась до половины третьего ночи, в общей сложности было сыграно шесть овертаймов, по сути хоккеисты провели на площадке за один вечер три полноценных матча, и в этой встрече "СКА Нева" продолжил серию, сократив отставание в счёте до 3 : 2. Кстати говоря , их шести с половиной тысяч зрителей, которые изначально пришли во Дворец спорта Юбилейный, на трибунах концу этого матча, который ещё раз напомню завершился в 2 часа 30 минут ночи, оставалось порядка 1000 болельщиков, это говорит о многом. Задача выполнена, Кубок выигран, что дальше? Сейчас руководство команды в лице генерального директора Сергея Черкаса провело переговоры с тренерским штабом, который в полном составе остается работать в Санкт-Петербурге в хоккейном клубе "Динамо". Также идёт разговор с игроками, у которых заканчиваются контракты, и вот с этим дело обстоит сложнее. Всю мотивировочную часть нынешнего сезона руководство клуба строило на том, что "Динамо" Петербург - это прекрасная площадка для того, чтобы показать себя, проявить свои лучшие качества, но ни в коем случае не заработать, для этого нужно ехать в Казахстан, в Сарыарку, в Усть- Каменогорск, в регионы, где похуже климат и больше денег. Итак, задача выполнена, и сейчас основная мотивировка говорит о том, что скорее всего в ближайшем будущем Динамо (Санкт-Петербург) станет командой Континентальной Хоккейной Лиги, и тем самым, хоккеисты, которые решат продолжить карьеру в "Динамо" добьются своей цели, заиграют в элитной Лиге. О сроках пока говорить рано, следующий сезон "Динамо" точно будет играть в ВХЛ, но не за горами даты 2019-й 2020-й годы, о которых уже намекали в руководстве клуба при переговорах с генеральным спонсором, и как отметил Сергей Черкас - дыма без огня не бывает, поскольку всем давно понятно, что Санкт-Петербург созрел для создания второй команды в Континентальной Хоккейной Лиге. Главное, что всё для этого есть, школа, свои воспитанники, прекрасный стадион, отремонтированный к чемпионату мира Дворец спорта Юбилейный, и великолепный тренерский штаб во главе с Леонидом Тамбиевым. Его приглашение в Санкт-Петербург, где и начиналась его профессиональная хоккейная карьера, в команде СКА 2 он служил в армии, проходил срочную службу, после чего был приглашен в основной состав команды СКА, и зарекомендовал себя как профессиональный хоккеист, став в последствии даже капитаном сборной Латвии, полностью оправдалось. Теперь надо двигаться дальше, подтвердить свой класс, и выходить на новый уровень, в КХЛ.

Командный турнир по снукеру в ранге чемпионата России завершился на минувшей неделе в Санкт-Петербурге, и будем откровенны, особого интереса у регионов не вызвал. Помимо двух команд Москвы, одной из Тюмени и Ульяновска, сразу семь пар выставила Северная столица. Это в соревнованиях мужчин, среди женщин набралось всего четыре коллектива, три из которых представляли Петербург. В прежние годы командный чемпионат по снукеру совмещался с личным розыгрышем Кубка России в категории "6 красных", в этот раз решили провести его отдельно, что пока сказалось на количественном составе не лучшим образом. Тем не менее, стоит отметить, что все больше соревнований по снукеру проходит именно в Санкт-Петербурге. Связано это в первую очередь с наличием высококачественного оборудования, и тем, что руководство площадки "Плей пул" идет навстречу не самому массовому виду бильярдной игры. Кстати, на этом чемпионате лучшая российская пара Иван Каковский и Михаил Терехов, вошедшая в пятерку лучших на чемпионате Европы, играли не вместе. Причина проста, это не хоккей и не теннис, где взаимодействие с партнером отрабатывается до автоматизма. Каковский, например, играет вместе со своим тренером Андреем Вилем, так удобнее разбирать ошибки, происходящие в игре. Также, как и Михаил Терехов, игравший в паре с опытным Петром Савельевым. Эти команды сошлись в полуфинале, и Терехов с Савельевым победили. Лидер российского мужского снукера Иван Каковский находиться сейчас не в лучшем эмоциональном состоянии. Его отец Сергей Каковский заключен под стражу в рамках расследования уголовного дела с махинациями при закупках спортивной формы для мини-футбольного клуба "Политех", вот такие превратности судьбы, до конца мая будет вестись расследование, и как бы оно не закончилось хочется пожелать Ивану преодолеть эту психологическую драму. В финале в итоге встретились две команды Санкт-Петербурга Гулевич-Столяров и Терехов-Савельев. Последние взяли первый фрейм со счетом 50 : 26, но дальше Гулевич и Столяров диктовали свои условия, и вторая партия выиграна ими уверенно 55 : 21, а в третьем фрейме после долгой позиционной борьбы за последнего красного, точнее оказался Даниил Столяров и вот уже его команда выходит вперед 2 : 1 в серии до трех побед. В четвертом фрейме борьба получилась самая напряженная, и выбив всех красных спортсмены пытались максимально затруднить позицию друг другу при очерёдном забитии цветных. В какой-то момент дрогнул Петр Савельев, не забил верный коричневый, и соперники шансом воспользовались. Столяров сделал хороший выхд на последнего розового, и Сергей Гулевич поставил точку в матче 45 : 36 в партии, и 3 : 1 по фреймам, победа прошлогодних обладателей командного Кубка России. В женском турнире первенствовали петербурженки Полина Астахова и Светлана Козырева, поздравляем всех!