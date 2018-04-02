Спорт с Никитой Гулиным: проблемы сборной и победа "Зенита"

Всем привет! Это спорт на Piter.TV, я Никита Гулин, и еженедельно по понедельникам подводим итоги спортивной недели Санкт-Петербурга, а также всех значимых событий с участием петербургских спортсменов.

Сборная России по футболу меньше трех не пропускает, и это очень плохо. Очередной контрольный матч против команды Франции закончился со счетом 3 : 1 в пользу игроков, поющих перед матчем "Марсельезу". И опять же первый тайм внушал определенный оптимизм, но только до сороковой минуты, на которой Мбаппе открыл счет, буквально раздев нашего защитника Романа Нойштедтера и, что еще печальнее голкипера "Зенита" Андрея Лунева, которому по-сути дали шанс доказать, что он может теоретически претендовать на роль "номера один" в воротах сборной. Ответ - не может.

Да, первый гол полностью на совести защитника, и понятно, что очень сложно реагировать на удар в противоход, но реагировать все равно надо! Второй гол со штрафного, к вратарю претензий нет, удар с двадцати трех метров впритирку со штангой поверх стенки, Погба все сделал мастерски, чего не скажешь о нарушившем на Погба правилах Александре Ерохине. Он и в "Зените" также играет, все время прихватывает соперников руками, но если в нашей премьер-лиге и судьи лояльнее, и исполнителей стандартов такого класса, как Погба единицы, а вот тут аукнулось. Третий мяч Лунев получил между ног, особое издевательство над вратарем, но опять же, как этот гол забивался? Матюиди идет по флангу, и его встречают сразу двое защитников сборной России Смольников и Швец. В итоге они располагаются так, что француз без проблем отдает передачу в штрафную между ними, ну, а Мбаппе опять обыгрывает Нойштедтера один в один, и забивает третий гол, не оставляя надежды отыграться. И опять же рассмотрим решение Черчесова по опорному полузащитнику, против Франции на этой позиции играл кто? Головин! В ЦСКА он в этом месте ни разу не появлялся, обычное его место под нападающими, но если надо, так надо. И Аршавин однажды играл в "Зените" левого защитника, но явно не так эффективно, как любой номинальный для этой позиции игрок. Нет в нашей сборной настоящего опорного полузащитника, его отсутствие рождает голы в наши ворота, но в стране такой игрок есть, и "опять двадцать пять", это Игорь Денисов, и снова Станислав Саламович твердо заявляет, его в команде не будет.

Ну, неужели не найдется человека в российском футболе, способного помирить игрока и тренера, тем более, что события, приведшие в этому конфликты произошли три года назад? Вот и "Спорт-Экспресс" Черчесову открытое письмо пишет, вопрошая, почему нет в сборной возрастных, но объективно сильнейших на данный момент защитников ЦСКА? Еще раз повторю, только интересами сборной надо руководствоваться сейчас, а тот же Игорь Денисов на позиции опорника игрок номер один в России уже на протяжении более десяти лет. Да, сложный характер, да, свое мнение, но разрушать атаки он умеет лучше всех, а с тем подбором центральных защитников, что мы видим, это сейчас самое важное. Впереди еще два контрольных матча, и всё, решать нужно сейчас, и решать нужно положительно. Наши соперники по группе, конечно не Франция с Бразилией, но нам на домашнем чемпионате мира за счастье станет выход из группы? Не думаю.

Ситуация с проходом на стадион перед матчем Россия – Франция стала неприятным сюрпризом для болельщиков. При проданных пятидесяти тысячах билетов, аншлага со стартовым свистком не получилось, почти половина нижнего яруса оказалась пуста из-за досмотра с пристрастием на входах. Последние болельщики смогли преодолеть досмотровые посты уже к концу первого тайма. Кто-то досадовал, кто-то отнесся с пониманием, но, честно говоря, будь я на месте тех, кто купил билеты, потребовал назад хотя бы половину своих денег. Да, стадион тестируется перед чемпионатом мира, но у меня есть информация, что указания полицейским досматривать всех тщательно, вступил в силу в связи с трагедией в Кемерово. На трибуны не должны были попасть несогласованные баннеры с возможной критикой в адрес властей, плюс вероятность терактов на массовых мероприятиях никто не отменял.

В итоге заявленный норматив 30 секунд на досмотр одного человека выполнен не был, но тут надо учитывать и время начала матча 18.50 в будний день. Все дело, якобы в просьбе французской телекомпании, которая иначе не могло организовать сетку вешания и показать матч в прямом эфире. И люди шли на игру прямо с работы, имея при себе сумки или портфели с ноутбуками, документами, и все это усложняло досмотр. Не буду врать, не знаю наверняка, но ссылка на французское телевидение, кажется мне официальной отмазкой, поскольку разница во времени составляет один час, то есть во Франции было 17 часов 50 минут, совсем не рейтинговое время для матча национальной сборной, но опять же повторюсь, не утверждаю, только предполагаю. Так или иначе, после всех успехов петербургского стадиона на Кубке Конфедераций и матчах "Зенита" в еврокубках, имидж его оказался слегка испорчен. Лужники вот решили проблему с выходом, а у нас теперь на входе пробки. С другой стороны тест на то и тест, попробовали чуть иначе осуществлять досмотр, не получилось, будут коррективы, ведь опять же положительного опыта навалом, так что все будет хорошо, я так думаю!

Петербургский футбольный "Зенит" наконец-то одержал победу чемпионате России, на выезде со счетом 2 : 1 обыгран клуб "Уфа" Сергея Семака. Это первая победа команды Манчини за четыре месяца, с учетом зимнего перерыва, конечно. Любопытно, что подумали аргентинские легионеры, увидев уфимскую метель, возможно решили побыстрее забить, пока поле хоть чуть-чуть было зеленым, и желтый мяч не застревал в сугробах. Два навеса Леандро Паредеса стали результативными, в первом случае с паса Дриусси забил Иванович, во втором прерывая подачу, в собственные ворота срезал мяч защитник "Уфы". 2 : 0 к двадцать первой минуте, очень неплохой задел, особенно с учетом неважной результативности "Зенита" в последних матчах. Созидать по такому полю практически невозможно, и получив преимущество по счету, постарался не упускать его и по игре.

Но во втором тайме Сергей Семак чуть перестроил игру "Уфы", и вот уже раз за разом навесы в штрафную "Зенита" на высоченного Пауревича становились проблемой для обороны петербуржцев. Причем вся острота приходила с левого фланга зенитовской обороны, закрывал которую очень прилично сыгравший за сборную Юрий Жирков. На 63-й минуте Пауревич все же забил, и оставшееся время второго тайма "Уфа" "Зенит" откровенно возила, несколько раз имея стопроцентный голевые моменты. Несколько раз уфимцы оказывались в офсайдах, что называется "на тоненького", скамейка бурно атаковала лайнсмена, за что даже желтая карточка была показана замененного игроку "Уфы". В общем, не убедительно, и уверенность президента "Зенита", который во время встречи с болельщиками перед игрой высказал мысль, что "Зенит" в скором времени будет всех рвать, как-то кажется сомнительной. Впрочем, временные рамки обозначены не были, 7-го апреля дома "Краснодар", а о мыслях президента Сергея Фурсенко можно будет порассуждать и позже, там много стратегического. Пока о других темах

Наконец-то мы видим настоящий хоккей, и только в финале конференции "Запад" в противостоянии армейцев Петербурга и Москвы. После двух матчей в Северной столице ничья в серии 1 : 1, первый матч был сравни с фейерверком, и закончился победой ЦСКА в овертайме со счетом 5 :4. Хет-трик форварда четвертого звена Андрея Кузьменко, включая победную шайбу, вот то, с чем надо бороться в КХЛ, я имею ввиду, что такие парни мыкаются по запасам, отправляются в ВХЛ, а мастерства им не занимать. Неспроста же один из лучших бомбардиров Северо-американской Национальной хоккейной лиги Никита Кучеров расторг контракт с ЦСКА и через полтора года прогремел на всю планету, откровенно заявляя в интервью – талантливая молодежь в России есть, но ее маринуют по запасам. И такие фамилии, как Сергачев, Дергачев, Кузьменко, Денисенко не единственные молодые игроки, из которых вполне можно сформировать полноценную команду КХЛ. Лига исключает из своего состава "Ладу" и "Югру", проваливающие все показатели, но в запасе СКА и ЦСКА сидят минимум десять-пятнадцать молодых хоккеистов, о которых мы может никогда и не узнаем, потому что для них зарплата в 150 -200 тысяч рублей в месяц в ведущих российских клубах, не повод расстраиваться, что они полируют "банку", так в хоккее называется скамейка запасных. А могли бы играть в той же "Ладе" или "Югре" за эти же деньги на ведущих ролях, демонстрируя свое мастерство, и как сейчас принято говорить, повышая личную капитализацию.

Беда в КХЛ - руководство, оно не может, или не хочет повлиять на клубы-олигархи, распределяя игроков по отстающим в финансовом плане командам. Драфт новичков превращен в фарс, их выбирают но не дают играть. Переход Александра Дергачева из СКА в московский "Спартак" позволил последнему выйти в плей-офф, всего один игрок запаса СКА вытащил "Спартак" из трясины. В этой связи к ситуации в Высшей хоккейной лиге, и возможному петербургскому финалу, ведь и "Динамо" (Петербург) и СКА-Нева ведут в своих сериях 2 : 0, кажется показательной. Ведь "СКА-Нева" при 44 игроках в заявке, шести вратарях, пятнадцати защитниках и двадцати трех нападающих с 65 процентами собственных воспитанников в возрасте от 18-ти до 26-ти лет, только одного Егора Рыкова делегировала в главную команду в этом сезоне, заявлены пятеро, но сыграл только один. Основной состав СКА не нуждается в своих воспитанниках, он будет укомплектован, так как будет нужно для победы в Кубке Гагарина, у Тимченко хватит денег. Тогда вопрос, зачем растут эти ребята, мечтающие играть за СКА, а в Москве за ЦСКА, но в итоге не востребованные и, либо заканчивающие с хоккеем, либо перестающие прогрессировать на уровнях низших лиг. Вопрос в пустоту, если хотите, ответа не будет, смотрим за развитием событий в сериях КХЛ и ВХЛ.

В чемпионате России по волейболу также пора решающих матчей, и любители этой игру, без сомнения, в курсе, что петербургский волейбольный "Зенит" на минувшей неделе повел в полуфинальной серии плей-офф до двух побед, обыграв на выезде московское "Динамо". Драматичный пятисетовый матч завершился победой команды Александра Климкина, и теперь 6-го апреля в Петербурге "Зенит" может выйти в финал, в случае второй победы. Начало матча в 19 часов на "Сибур-Арене", без поддержки оставлять волейболистов никак нельзя, так что в пятницу вечером не в кабак, а все на волейбол, если "Зенит" выигрывает он будет не только бороться за чемпионство, но и сыграет в сильнейшем европейском турнире – Лиге чемпионов.