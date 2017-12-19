Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Спорт
Сегодня, 12:47
0
linroot
311
Код вставки плеера

Спорт с Никитой Гулиным: обсуждаем Суперлигу

0
 
 

Никита Гулин подводит итоги спортивной недели в Санкт-Петербурге. В этом ему помогают сами спортсмены.

В Чемпионате России по футболу начался зимний перерыв. Но любителям "спорта № 1" в нашем городе все еще есть, на что посмотреть. В эти дни набирает обороты Суперлига Санкт-Петербурга. Эксперт Никита Гулин обсуждает последние новости крупного турнира вместе со спортивным директором МФК "Золотой" Василием Васильевым и тренером МФК "Фруктовый мир" Борисом Купецковым.
Теги: спорт с никитой гулиным
Категории: Спорт

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5