Спорт с Никитой Гулиным: обсуждаем Суперлигу

Никита Гулин подводит итоги спортивной недели в Санкт-Петербурге. В этом ему помогают сами спортсмены.

В Чемпионате России по футболу начался зимний перерыв. Но любителям "спорта № 1" в нашем городе все еще есть, на что посмотреть. В эти дни набирает обороты Суперлига Санкт-Петербурга. Эксперт Никита Гулин обсуждает последние новости крупного турнира вместе со спортивным директором МФК "Золотой" Василием Васильевым и тренером МФК "Фруктовый мир" Борисом Купецковым.