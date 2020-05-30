Спикер Мосгордумы заработал почти 2 млрд рублей в 2019 году

По сравнению с 2018 годом доход чиновника увеличился в 79 раз.

В 2019 году глава Московская городской думы Алексей Шапошников заработал 1,95 млрд руб. Об этом свидетельствует декларация чиновника, опубликованная на сайте ведомства.

Согласно документу в собственности председатели Мосгордумы находится квартира площадью 269,5 кв. м., машино-место, легковой автомобиль Mercedes-Benz E350, а также еще одна квартира площадью 54 кв. м. Помимо этого во временном пользовании Шапошникова находится коттедж площадью 277 кв. м.

Отметим, что по сравнению с 2018 годом доход чиновника увеличился в 79 раз, когда он задекларировал 24,4 миллиона рублей. Его общий доход также в 4,8 раза превышает заработок всех остальных депутатов, которые за 2019 год заработали 399 миллионов рублей. Как пишет телеканал "Дождь", Алексей Шапошников единолично владеет двумя компаниями — "Ваш консалтинг" и "Северянин".

Видео: YouTube / Московская городская Дума