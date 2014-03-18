Спектакль театра кошек Юрия Куклачева "Мяугли"

28 и 29 марта на сцене ДК Выборгский состоится премьера спектакля театра кошек Ю.Куклачёва "Мяугли" с участием Юрия Куклачева.

Юрий Куклачев приглашает детей и их родителей совершить увлекательное путешествие в волшебную страну, где люди и кошки понимают друг друга. Всем жителям этой страны, и людям, и кошкам предстоят удивительные приключения в борьбе с пиратами, которые захотят установить в стране свои "недобрые" порядки.



Продолжительность спектакля 1 час.40 минут, с антрактом.

Начало 28 марта в 12:00 и в 16:00, 29 марта в 12:00

Адрес: ул. Комиссара Смирнова, 15 (м. Площадь Ленина)

Цена билетов: от 400 рублей, детям до трех лет вход бесплатный, без предоставления отдельного места