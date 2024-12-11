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Спектакль "Звериные истории "Бис"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Звериные истории "Бис"

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Спектакль "Звериные истории "Бис" представят 23 января в "Молодежном театре на Фонтанке". Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 18+.

Постановка представляет собрание из 11 пьес, отдельных историй. Главными героями являются животные, однако ситуации, в которые они попадают, выбор, который они делают, сродни человеческим поступкам и решениям. 

Сам автор говорил: "Я всегда ладил с животными лучше, чем с людьми... Любой, кто думает, что собака или кошка напрочь лишены разума и эмоций, по моему разумению, сильно заблуждается, и заблуждение это вызвано жуткой пустотой его собственной эмоциональной жизни, а может, человек этот просто не обращает на животных никакого внимания". 

Фото: culture.ru 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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