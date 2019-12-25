Спектакль "Зощенко Зощенко Зощенко Зощенко"

Спектакль покажут 23 октября в "Балтийском доме". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Герои Михаила Зощенко спустя время только окрепли: они утвердились в интонациях и стали еще более родными. Персонажи выбирают легкие пути к обогащению, любят давать советы и с упрямством находят ответы на вечные вопросы бытия. Автор не только с нами, он и среди нас.

Это современный спектакль по известным рассказам писателя. Также будет играть живая музыка в исполнении кавер-оркестра "Балтийского дома" Communal Club от Баха до Шнура.

Фото: пресс-служба "Балтийского дома"