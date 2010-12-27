Спектакль "Золотой цыпленок"

Возрастное ограничение: 6+.

Приключенческий мюзикл для детей "Золотой цыпленок" создали известный драматург и поэт Владимир Орлов и композитор Игорь Рогалев. Зрителям расскажут историю о том, как Лиса и Волк решили похитить у Деда с Бабой золотое яичко, вырастить из него золотую курочку и разбогатеть. В спектакле множество комических эпизодов и неожиданных поворотов событий. Например, волк становится для цыпленка самым настоящим папой и многое другое.

Продолжительность: 1 час 15 минут

Время: в 11:00, 13:00 и 15:00

Адрес: Большой театр кукол,

Фото: puppets.ru