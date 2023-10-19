Спектакль "Зима"

Грустный спектакль покажут в Театре на Васильевском (Камерная сцена) 6 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Пьеса "Зима" — это душещипательные монологи о детстве, которое стало для главного героя единственной в жизни отрадой. Маленький мальчик мечтал о героях, победах и славе, а потом попал в армию... Он оказался перемолотый военной машиной.

Двух солдатиков отправляют зимней ночью в лес с каким-то секретным заданием. Юношам нужно пережить лютый мороз и не уснуть. Герои начинают беседовать, вспоминать детство, свои ранние радости и разочарования, впечатления от фильмов и книг.

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском