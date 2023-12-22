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Спектакль "Зима"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Зима"

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Грустный спектакль покажут в Театре на Васильевском (Камерная сцена) 30 марта. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Пьеса "Зима" — это душещипательные монологи о детстве, которое стало для главного героя единственной в жизни отрадой. Маленький мальчик мечтал о героях, победах и славе, а потом попал в армию... Он оказался перемолотый военной машиной. 

Двух солдатиков отправляют зимней ночью в лес с каким-то секретным заданием. Юношам нужно пережить лютый мороз и не уснуть. Герои начинают беседовать, вспоминать детство, свои ранние радости и разочарования, впечатления от фильмов и книг. 

Фото: ВКонтакте / Театр на Васильевском

Теги: драма, спектакль зима, театр, театр на васильевском
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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