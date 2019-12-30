Спектакль "Жозефина и Наполеон"

О французском императоре и смелой кухарке, изменившей его жизнь.

Комедия о некогда блистательном военачальнике и серцееде – императоре Наполеоне и его днях на острове Святой Елены. Француз с придворными генералами тоскуют о былой славе и откровенно скучают в бедном доме. Все меняет прохожая простолюдинка.

Парижская повариха Жозефина требует от императора деньги за погибшего под Ватерлоо супруга. Так Наполеон впервые узнает о тяжелой жизни простого народа и одиноких матерей с детьми, названных в честь императора. Жозефина становится единственным человеком, посмевшим предъявить Наполеону счет и вместе с этим интерес и сочувствие. Француз посмотрит на окружающий мир в ином свете и выберет жизнь, добро и сопереживание.

Цена: от 1300 рублей,

Место: Молодежный театр на Фонтанке, наб. реки Фонтанки, 114

Фото: Молодежный театр на Фонтанке