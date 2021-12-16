  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Жирная свинья"
Сегодня, 19:00
482
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Жирная свинья"

0 0

Постановку покажут 25 августа в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Каждый день жизнь проверяет нас на прочность. Однажды герои встречаются друг с другом в кафе, и эта встреча становится для них испытанием. Неожиданно вспыхнувшая любовь вскрывает подлинную суть каждого. Все их цели, взгляды, мечты и принципы в один день  подвергаются сомнению.

Эта история о человеческой слабости и невероятных трудностях, с которыми многие из нас сталкиваются, когда пытаются прожить, защитить, сохранить то, во что они верят. Благие намерения и на удивление жалкие потуги сохранить лицо, когда доходит до дела.

 Нил Лабут, американский кинорежиссёр, сценарист продюсер и актёр

Фото: театр "Мастерская"

Теги: жирная свинья, спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии