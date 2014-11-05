Спектакль "Жирная свинья"

Постановку покажут 21 июня в театре "Мастерская". Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Каждый день жизнь проверяет нас на прочность. Однажды герои встречаются друг с другом в кафе, и эта встреча становится для них испытанием. Неожиданно вспыхнувшая любовь вскрывает подлинную суть каждого. Все их цели, взгляды, мечты и принципы в один день подвергаются сомнению.

Эта история о человеческой слабости и невероятных трудностях, с которыми многие из нас сталкиваются, когда пытаются прожить, защитить, сохранить то, во что они верят. Благие намерения и на удивление жалкие потуги сохранить лицо, когда доходит до дела. Нил Лабут, американский кинорежиссёр, сценарист продюсер и актёр

Фото: театр "Мастерская"