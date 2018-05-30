Спектакль "Жил-был cуфлер"

Спектакль поставил художественный руководитель театра Юрий Гальцев. В центре сюжета оказывается фантазия на тему театральной жизни: история о судьбе маленького человека в суфлерской будке, который прячется в тени сценической ракушки. В этом ли его предназначение?
На сцене переплетутся юмор и лирика, гротеск и драма, анекдотические ситуации и проникновенные монологи. Кроме того, зрители услышат любимые песни советских времен.
Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина
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