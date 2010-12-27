Спектакль "Жестокие игры"

На Большой сцене молодежного театра на Фонтанке сыграют "Жестокие игры" по Арбузову.

Постановка "Жестокие игры" изначально являлась выпускной студенческой работой учеников мастерской Семена Спивака. Спустя много лет спектакль продолжает жить на Большой сцене Молодежного театра на Фонтанке, художественным руководителем которого является Спивак.

Режиссером выступил Денис Хуснияров. Он выбрал пьесу 1978 года за актуальность сюжета и мыслей людей. Спустя несколько десятилетий люди делают те же ошибки, что и во времена автора произведения Арбузова. Писатель рассказывал о 70-ых годах, но в настоящее время можно найти отражение собственной личности в представленных персонажах.

Постановка идет с одним антрактом.