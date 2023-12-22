Спектакль "Женщины Есенина" в театре МХАТа Горького является одним из самых популярных в репертуаре. С момента премьеры его посмотрели около 70 тысяч зрителей в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске.
Спектакль рассказывает о жизни и творчестве Сергея Есенина, показывая его как поэта, который платит за свои стихи своей судьбой. Он рассказывает о тайнах детства и семьи Есенина, о его личных отношениях с женщинами и о том, как эти отношения отразились в его поэзии.
В спектакле раскрываются драматические повороты в судьбе матери Есенина и его взаимоотношения с родителями. Есенин постоянно ищет любовь, но в то же время бежит от нее. Он находит любовь, но она нужна ему только для творческой силы, а не для личного счастья.
Фото: МХАТ им. Горького
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