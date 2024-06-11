Спектакль "#Женитьба_net" представят 16 февраля в "Молодежном театре на Фонтанке". Стартует постановка в 18:00. Возрастное ограничение: 16+.

"Женитьба" за 180 лет приобрела богатую сценическую биографию. Эта история о нерешительном женихе Подколесине и такой же невесте Агафье Тихоновне, а также о Кочкареве, свахе, Яичнице, Анучкине, Жевакине и других. Все они – типичные обыватели.

Режиссер Александр Кладько перенес проблематику спектакля в современность. В нашем веке инфантильность, страх перед жизнью и нежелание брать на себя ответственность только усугубились.

В сценографии постановки отражено противопоставление реального мира и мира придуманного. Настоящая реальность сложна, а виртуальный мир ярок и заманчив, в нем все проблемы можно решить нажатием кнопки. Однако, если реальная жизнь исчезнет и заменится цифрой, что останется? Будем ли мы людьми?

Фото: пресс-служба "Молодежного театра на Фонтанке"