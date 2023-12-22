Спектакль "Женитьба Белугина"

В "Балтийском доме" 2 апреля покажут комедию. Начало в 19:30. Для зрителей старше 12 лет.

Как превратить несчастный брак в идеальный? По сюжету молодой купец Андрей Белугин влюбляется в умную и воспитанную девушку Елену. Родители барышни — бедные дворяне. Герой полюбил Елену всем сердцем и готов на ней жениться. Он делает возлюбленной предложение руки, сердца и своего состояния.

Героиня не знает, как ей поступить. Она просит совета у своего друга Николая Агишина – человека без определенного положения, небогатого и желающего поживиться за счет другого. Коварный юноша решил воспользоваться ситуацией. По плану негодяя, Белугин должен стать обманутым мужем, а он, Агишин – счастливым любовником… Но судьба распоряжается иначе. К чему же приведет план подлеца?

Фото: baltic-house.ru