Спектакль "Женитьба Бальзаминова" представят 6 января в "Театре на Садовой". Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

По сюжету спектакля чиновник Михайло Бальзаминов мечтает о богатой жене, поскольку мама с детства внушила ему, что это – самый легкий способ оказаться "в людях". Персонаж уже представляет свою жизнь в роскоши, а маменька ищет, к кому бы посвататься. Однако мечты мужчины и останутся только мечтами.

Герой постоянно оказывается в забавных ситуациях, что составляет сюжет одного из популярнейших произведений Александра Островского. Текст ироничной пьесы разошелся на цитаты.

Фото: culture.ru