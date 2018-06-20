Спектакль "Женитьба"

Классическую "Женитьбу" Гоголя представит постановщик Валерий Фокин.

Александринский театр приглашает зрителей на постановку Гоголя "Женитьба". Классический спектакль представит постановщик Валерий Фокин. На его счетубесчисленное количество спектаклей, основанных на пьесах и романах великих писателей. На сцене Александринского театра зрители могут увидеть такие спектакли, как "Литургия Zero", "Двойник", "Ревизор", "Гамлет" и многие другие.

Автор: Н.В.Гоголь

Режиссёр: Валерий Фокин

Актеры: Ю.Марченко/ Н.Панина, К.Крейлис-Петрова, М.Кузнецова, И.Волков, Д.Лысенков, П.Юринов, А.Матюков, В.Захаров, Г.Егорова, Ю.Соколова, А.Волгин, С.Черешниченко, И.Паршин

Премьера состоялась 18 января 2008 года.

Спектакль - лауреат российской национальной театральной премии "Золотая маска".

Продолжительность: 2 часа 30 минут, спектакль идёт с одним антрактом.