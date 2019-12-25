Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Земляки" поставлен по мотивам лирической комедии Василия Шукшина. Зрители вместе с героями представления отправятся в путешествие в русскую глубинку 60-х гг. прошлого столетия. Действие развернется в сельском клубе во время смотра художественной самодеятельности. Участниками станут совершенно разные люди со своими историями.

От Ивана Петина ушла жена, да не просто ушла, а сбежала с офицером. В семье Худяковых родился младенец без отца, а Венька Зяблицкий вообще тещу в туалете заколотил. Каждая такая история обернется исповедью.

Продолжительность: 2 часа 40 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com