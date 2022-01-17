Спектакль "Земля Эльзы"

Зрители проникнутся драмой о семейных отношениях, счастье и настоящей любви. Главной героине постановки улыбнулась удача – она встретила родственную душу. Она взаимно влюбилась в Василия. У обоих за спиной брак с нелюбимыми, дети и внуки, тяготы послевоенных лет.
Родственные души наконец находят друг друга и решают остаться вместе, но их дети против, они идут на страшную ложь, чтобы разлучить родителей. Не хочется подросшим детям видеть в маме и папе полноценных личностей, способных на чувства, а не только нянь и источник наследства.
Фото: Театр на Васильевском
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