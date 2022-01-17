Спектакль "Земля Эльзы"

Постановку покажут в Театре на Васильевском 4 июля. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Зрители проникнутся драмой о семейных отношениях, счастье и настоящей любви. Главной героине постановки улыбнулась удача – она встретила родственную душу. Она взаимно влюбилась в Василия. У обоих за спиной брак с нелюбимыми, дети и внуки, тяготы послевоенных лет.

Родственные души наконец находят друг друга и решают остаться вместе, но их дети против, они идут на страшную ложь, чтобы разлучить родителей. Не хочется подросшим детям видеть в маме и папе полноценных личностей, способных на чувства, а не только нянь и источник наследства.

Фото: Театр на Васильевском