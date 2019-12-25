Спектакль "Земля Эльзы"

Пьеса о чувствах и судьбе, о детях и родителях.

Эльзе улыбнулась судьба – она встретила родственную душу, которому встретить дано совсем не каждому. Эльза и Василий влюбляются в друг друга, а за спиной у обоих брак с нелюбимым, дети и внуки, тяготы послевоенных лет.

Эти родственные души наконец находят друг в друге понимание и согласие, но дети влюбленных идут на вероломную ложь, чтобы разлучить Эльзу и Василия. Детям так трудно увидеть в родителях полноценных личностей, способных на чувства, а не только нянь и источник наследства.

В ролях заслуженные артисты России Лариса Леонова, Александр Сулимов, Светлана Письмиченко, Лидия Ледяйкина, Ирина Балай, Александр Солоненко. Народные артисты России Владимир Матвеев, Елена Маркина.

Спектакль идет 2 часа 35 минут с одним антрактом

Цена билетов: от 1000 рублей

Место: Театр им. Ленсовета, Владимирский пр-т, 12

Фото: Театр им. Ленсовета