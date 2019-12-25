Спектакль "Земля Эльзы"

Эльзе улыбнулась судьба – она встретила родственную душу, которому встретить дано совсем не каждому. Эльза и Василий влюбляются в друг друга, а за спиной у обоих брак с нелюбимым, дети и внуки, тяготы послевоенных лет.
Эти родственные души наконец находят друг в друге понимание и согласие, но дети влюбленных идут на вероломную ложь, чтобы разлучить Эльзу и Василия. Детям так трудно увидеть в родителях полноценных личностей, способных на чувства, а не только нянь и источник наследства.
В ролях заслуженные артисты России Лариса Леонова, Александр Сулимов, Светлана Письмиченко, Лидия Ледяйкина, Ирина Балай, Александр Солоненко. Народные артисты России Владимир Матвеев, Елена Маркина.
Спектакль идет 2 часа 35 минут с одним антрактом
Цена билетов: от 1000 рублей
Место: Театр им. Ленсовета, Владимирский пр-т, 12
Фото: Театр им. Ленсовета
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