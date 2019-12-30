Спектакль "Здравствуй, доктор Новый год!"

Возрастное ограничение: 12+.

Рождественская история "Здравствуй, доктор, Новый год!" с первых минут вовлечет зрителей в клубок вранья, путаницы и неловких ситуаций. Эта комедия имеет лихой закрученный сюжет и полна комических ситуаций. Все потому что накануне Нового года к главному герою на работу заявляется бывшая любовница, да еще и со взрослым сыном, страстно желающим видеть отца. Приготовьтесь к яркой комедии с нотками черного юмора.

В ролях: Евгения Добровольская, Игорь Ливанов, Наталья Щукина и другие

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvyborgsky.com