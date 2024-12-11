Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!" покажут 3 февраля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету безработный авантюрист Бабс Баберлей "превратился" в бразильскую тетушку-миллионершу. Эту роль в 1975 году исполнил Александр Калягин в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!".

Пьеса "Тетка Чарлея", написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. Ее представили и в нашей стране: премьера состоялась в 1894 году в театре "Корша", роль "тетушки" тогда сыграл Павел Орленев.

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина