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Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!"

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Спектакль "Здрасьте, я ваша тетя!" покажут 3 февраля в Театре эстрады имени Аркадия Райкина. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 12+.

По сюжету безработный авантюрист Бабс Баберлей "превратился" в бразильскую тетушку-миллионершу. Эту роль в 1975 году исполнил Александр Калягин в фильме "Здравствуйте, я ваша тетя!". 

Пьеса "Тетка Чарлея", написанная в конце XIX века английским драматургом Брэндоном Томасом, впервые была поставлена Лондонским Королевским театром в 1892 году. Ее представили и в нашей стране: премьера состоялась в 1894 году в театре "Корша", роль "тетушки" тогда сыграл Павел Орленев. 

Фото: пресс-служба Театра эстрады имени Аркадия Райкина

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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