Спектакль "Заповедник Довлатова"

Возрастное ограничение: 12+.

Антреприза Людмилы Никитиной "Заповедник Довлатова" погрузит зрителя в атмосферу 70-х гг. 20 столетия, непосредственно в самый пик советской жизни и не самой лучшей ее стороны. Зрители проникнуться затхлой жизнью талантливого поэта, так нуждающегося в переезде. Но любовь к отечеству, пусть и к такому неидеальному, его не отпускает. Разорвать эту фанатичную и необъяснимую любовь не смогла даже угроза потерять родную дочь. Приготовьтесь к глубокомысленной постановке, полной тоски и боли.

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: bileter.ru