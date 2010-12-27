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Спектакль "Записки нервного капельдинера"
Сегодня, 15:00
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lesjasap

Спектакль "Записки нервного капельдинера"

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В Александринском театре сыграют моноспектакль по рассказам Зощенко.

В Александринском театре пройдет моноспектакль артиста Игоря Волкова. Постановка получила название "Записки нервного капельдинера". Основой спектакля стали рассказы Михаила Зощенко "Мадонна", "История болезни" и других. Работа стала второй по счету в рамках авторского цикла "Монологи в Царском фойе". В постановке задействована пианистка Инна Андреева. 
 
Дирекция театра отмечает, что на постановку не допускаются дети до 12 лет. С 12 лет вход возможен в сопровождении взрослого. Школьные группы на постановку не допускаются категорически.

Продолжительность: 50 минут. Идет на Малой сцене.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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