Спектакль "Задержанный"

В воскресенье, 20 сентября, у входа в бар Проходимец на улице Рубинштейна начнется постановка-перформанс "Задержанный" от . Зрителей встретит артист Валентин Кузнецов, который воплотит образ старшего сержанта милиции. Перевоплотившись в советского правохранителя, он проведет своих гостей по знаковым местам, связанным с именем Сергея Довлатова.
В спектакле будут использованы монологи современных драматургов, а также сведения от близких друзей и коллег писателя. Всего зрители ознакомятся с семью эпизодами жизни Довлатова в хронологическом порядке, вплоть до эмиграции в США.
Примечательно, что эпизоды биографии писателя будут представлены в виде доносов и судебных постановлений.
Адрес: улица Рубинштейна, 8
Цена билета: от 1500 рублей
Возрастное ограничение — 18+.
Фото: popupteatr.ru
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