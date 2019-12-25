Спектакль "Задержанный"

Постановка-перформанс расскажет о биографии Сергея Довлатова.

В воскресенье, 20 сентября, у входа в бар Проходимец на улице Рубинштейна начнется постановка-перформанс "Задержанный" от . Зрителей встретит артист Валентин Кузнецов, который воплотит образ старшего сержанта милиции. Перевоплотившись в советского правохранителя, он проведет своих гостей по знаковым местам, связанным с именем Сергея Довлатова.

В спектакле будут использованы монологи современных драматургов, а также сведения от близких друзей и коллег писателя. Всего зрители ознакомятся с семью эпизодами жизни Довлатова в хронологическом порядке, вплоть до эмиграции в США.

Примечательно, что эпизоды биографии писателя будут представлены в виде доносов и судебных постановлений.

Адрес: улица Рубинштейна, 8

Цена билета: от 1500 рублей

Возрастное ограничение — 18+.

Фото: popupteatr.ru