Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "За двумя зайцами или дамских дел мастер" поставлен по одноименной пьесе классика украинской литературы Михаила Старицкого. Здесь специально написанная музыка, тонкое чутье лирических, комических и сатиричных ситуаций, красочные образы главных героев.

Действие происходит в Киеве на Подоле в конце XIX века. Однако сюжет затрагивает темы, актуальные и в наши дни. Главный герой – сын цирюльника Свирид Петрович Голохвастый – пытается поправить свое положение, выгодно женившись. Перед ним встает вопрос: что лучше – жениться выгодно или жениться выгодно по любви. Увы, стремление героя совместить приятное с полезным, погнавшись за двумя зайцами, закончится оглушительным фиаско.

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Малый зал

Фото: peterburg.center