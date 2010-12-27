Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Я покупаю Вашу Жену!" – это итальянская комедия, в которой кипят настоящие страсти. Вместе с героями пьесы зрители будут смеяться и негодовать, веселиться и грустить, любить и ненавидеть.

Жители неаполитанских трущоб проворачивали аферу, приносившую неплохую прибыль до тех пор, пока на пороге их дома не появился нежданный гость. Он превратил жизнь непутевых пройдох в череду самых неожиданных испытаний. На сцене сольются воедино авантюрный сюжет с искрометным итальянским юмором и пламенем неаполитанских страстей.

В ролях: Семен Фурман, Сергей Кошонин, Ирина Ларионова, Владимир Веселкин, Борис Малевский, Наталия Журба, Илья Кузнецов

Продолжительность: 2 часа 20 минут

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: dkvdk.ru