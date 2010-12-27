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Спектакль "Взрослые игры"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Взрослые игры"

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Возрастное ограничение: 12+.

Действие спектакля "Взрослые игры" происходит в одном из парижских ресторанов. На самый фешенебельный ужин созваны гости из высшего общества. Однако хозяин торжества, известный адвокат и его жена почему-то не явились на прием. Кто же созвал тогда всех этих людей, а главное зачем?

Артисты: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Виктор Запорожский, Алена Яковлева, Николай Качура

Продолжительность: 2 часа

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: дк выборгский, ольга прокофьева, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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