Спектакль "Взрослые игры"

Действие спектакля "Взрослые игры" происходит в одном из парижских ресторанов. На самый фешенебельный ужин созваны гости из высшего общества. Однако хозяин торжества, известный адвокат и его жена почему-то не явились на прием. Кто же созвал тогда всех этих людей, а главное зачем?
Артисты: Даниил Спиваковский, Ольга Прокофьева, Татьяна Аугшкап, Виктор Запорожский, Алена Яковлева, Николай Качура
Продолжительность: 2 часа
Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена
Фото: dkvyborgsky.com
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