Спектакль "Все мужчины делают это"

Возрастное ограничение: 16+.

В идеальных с виду семейных парах и размеренной жизни домохозяек полным ходом кипят страсти: от сицилийской мафии до стриптиза, от тайных заговоров к детективному расследованию и торжеству любви. Все это происходит в добропорядочной Англии, которая славится своими скелетами в шкафу и убойными сюжетными поворотами. Этой историей заинтересовался бы сам Шерлок Холмс.

В ролях: Игорь Лифанов, Ирина Сотикова, Игорь Головин, Юрий Елагин

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru