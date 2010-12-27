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Спектакль "Все мужчины делают это"
Сегодня, 19:00
600
Alena_Zinovieva

Спектакль "Все мужчины делают это"

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Возрастное ограничение: 16+.

В идеальных с виду семейных парах и размеренной жизни домохозяек полным ходом кипят страсти: от сицилийской мафии до стриптиза, от тайных заговоров к детективному расследованию и торжеству любви. Все это происходит в добропорядочной Англии, которая славится своими скелетами в шкафу и убойными сюжетными поворотами. Этой историей заинтересовался бы сам Шерлок Холмс.

В ролях: Игорь Лифанов, Ирина Сотикова, Игорь Головин, Юрий Елагин

Продолжительность: 2 часа 30 минут

Адрес: ДК имени Горького, площадь Стачек, 4

Фото: gorkogo.spb.ru

Теги: дк имени горького, игорь лифанов, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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