Спектакль "Все мы прекрасные люди" покажут 15 января в Театре имени Ленсовета. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 12 лет.

По сюжету спектакля в семье помещика Ислаева появляется молодой домашний учитель Алексей Беляев, который сразу привлекает внимание всех женщин имения.

Так, дом Ислаевых теряет привычный уклад. Хозяйка Наталья Петровна когда-то вышла замуж за добропорядочного человека, родила сына Колю. Жили они счастливо, однако героиню вдруг настигает сильная любовь. Тогда все понеслось под откос. Но Беляев просто сбежит от нее.

Наталья Петровна не совершила роковую ошибку, однако неизвестно, что лучше: чтобы случилось или – чтобы не случилось.

Фото: pxhere