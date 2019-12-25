Спектакль "Господа Г..."

Русская антреприза им. Андрея Миронова ждет петербуржцев и гостей города на спектакле "Господа Г..." по мотивам романа "Господа Головлевы" Салтыкова-Щедрина.
Сюжет строится на конфликте отцов и детей (в данном случае – матери и ее сыновей). Он выходит за рамки семейного и становится общечеловеческим.
Напомним, что Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – русский писатель-реалист второй половины XIX века. К его произведениям неоднократно обращаются деятели кино и театра.
Спектакль длится три часа с одним антрактом.
Где: Большой просп. П.С., 75/35
Цена: от 1100 рублей
Фото: mironov-theatre.ru
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