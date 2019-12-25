Спектакль "Господа Г..."

Режиссер постановки Влад Фурман.

Русская антреприза им. Андрея Миронова ждет петербуржцев и гостей города на спектакле "Господа Г..." по мотивам романа "Господа Головлевы" Салтыкова-Щедрина.

Сюжет строится на конфликте отцов и детей (в данном случае – матери и ее сыновей). Он выходит за рамки семейного и становится общечеловеческим.

Напомним, что Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – русский писатель-реалист второй половины XIX века. К его произведениям неоднократно обращаются деятели кино и театра.

Спектакль длится три часа с одним антрактом.

Где: Большой просп. П.С., 75/35

Цена: от 1100 рублей

Фото: mironov-theatre.ru