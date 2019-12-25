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Спектакль "Господа Г..."
Сегодня, 19:00
143
smirenny

Спектакль "Господа Г..."

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Режиссер постановки Влад Фурман.

Русская антреприза им. Андрея Миронова ждет петербуржцев и гостей города на спектакле "Господа Г..." по мотивам романа "Господа Головлевы" Салтыкова-Щедрина.

Сюжет строится на конфликте отцов и детей (в данном случае – матери и ее сыновей). Он выходит за рамки семейного и становится общечеловеческим.

Напомним, что Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин – русский писатель-реалист второй половины XIX века. К его произведениям неоднократно обращаются деятели кино и театра. 

Спектакль длится три часа с одним антрактом. 

Где: Большой просп. П.С., 75/35

Цена: от 1100 рублей

Фото: mironov-theatre.ru

Теги: спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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