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Спектакль "Все мы прекрасные люди"
Сегодня, 19:00
479
Rybka123

Спектакль "Все мы прекрасные люди"

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Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Все мы прекрасные люди" поставлен по пьесе Тургенева "Месяц в деревне". По сюжету, в благочестивом семействе помещика Ислаева появляется молодой симпатичный домашний учитель, студент Алексей Николаевич Беляев. Он сразу же привлекает на себя внимание всех женщин имения: от юной служанки Кати и воспитанницы Верочки до хозяйки дома Натальи Петровны. В гостеприимном доме Ислаевых начинают бушевать страсти, которые разрушают спокойный и размеренный ритм жизни семьи.

Когда: 24 марта в 19:00.

Адрес: Театр имени Ленсовета, Владимирский проспект, 12,Большая сцена.

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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