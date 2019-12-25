Театр-фестиваль "Балтийский дом".

В театре "Балтийский дом" покажут спектакль "Возвращение в любовь". Это сентиментальное путешествие на музыку Раймонда Паулса и стихи Евгения Евтушенко.

"Возвращение в любовь" покорит любого зрителя: и того, кто хочет вернуться в свою молодость, и тех, у кого все впереди. Это спектакль с таким послевкусием, когда хочется гулять до утра, читать стихи и просто радоваться жизни. Друзья, любовь, встречи-расставания.

Спектакль идет с одним антрактом.

Фото:Театр-фестиваль "Балтийский дом"