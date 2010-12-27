Спектакль "Восьмая жизнь"

Постановка по одноименному роману Нино Харатишвили.

Спектакль немецкого режиссера Йетте Штекель по одноименному роману Нино Харатишвили.

Действие постановки начинается в Грузии, в 1900 годах. У кондитера, создавшего волшебный шоколад, рождается дочка Стаси. С этого развивается семейная сага в шести поколениях, прошедших революции, войны, распад СССР.

Это смесь магического реализма и истории непростого привыкания семья к жизни в XX веке. Это история о предательстве, любви, жажде жизни и сопротивлении.

Внимание! Показ на немецком с русскими субтитрами.

Продолжительность: 5 часов 10 минут. Спектакль идет c одним антрактом

Адрес: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, наб. реки Фонтанки, 65

Цена: от 500 рублей

Фото: theatreolympics2019.com