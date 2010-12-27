Спектакль "Восьмая жизнь"

Спектакль немецкого режиссера Йетте Штекель по одноименному роману Нино Харатишвили.
Действие постановки начинается в Грузии, в 1900 годах. У кондитера, создавшего волшебный шоколад, рождается дочка Стаси. С этого развивается семейная сага в шести поколениях, прошедших революции, войны, распад СССР.
Это смесь магического реализма и истории непростого привыкания семья к жизни в XX веке. Это история о предательстве, любви, жажде жизни и сопротивлении.
Внимание! Показ на немецком с русскими субтитрами.
Продолжительность: 5 часов 10 минут. Спектакль идет c одним антрактом
Адрес: Большой драматический театр имени Г. А. Товстоногова, наб. реки Фонтанки, 65
Цена: от 500 рублей
Фото: theatreolympics2019.com
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