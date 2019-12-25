  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Волшебник Изумрудного города"
Сегодня, 12:00
84
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Спектакль "Волшебник Изумрудного города"

0 0

Спектакль "Волшебник Изумрудного города" представят 5 июня в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль расскажет о храбрости, смелости, честности, доброте, верности, дружбе, которые помогают победить зло и коварство. История оказывается по-прежнему интересной и увлекательной. 

Девочку Элли и пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну. Там они начинают дружить со Страшилой, с Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Домой поможет вернуться Гудвин Великий.

Постановка создается в жанре ревю, ведь Гудвин, как известно, в прошлом был цирковым артистом. Именно поэтому вокруг него много фокусов и чудес.

Фото: ВКонтакте / Театр комедии им. Н. П. Акимова 

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии