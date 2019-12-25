Спектакль "Волшебник Изумрудного города" представят 5 июня в Театре комедии имени Акимова. Стартует постановка в 12:00. Возрастное ограничение: 6+.

Спектакль расскажет о храбрости, смелости, честности, доброте, верности, дружбе, которые помогают победить зло и коварство. История оказывается по-прежнему интересной и увлекательной.

Девочку Элли и пса Тотошку смерч уносит в Волшебную страну. Там они начинают дружить со Страшилой, с Железным Дровосеком и Трусливым Львом. Домой поможет вернуться Гудвин Великий.

Постановка создается в жанре ревю, ведь Гудвин, как известно, в прошлом был цирковым артистом. Именно поэтому вокруг него много фокусов и чудес.

Фото: ВКонтакте / Театр комедии им. Н. П. Акимова