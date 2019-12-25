Возрастное ограничение: 16+.

Спектакль "Волки и овцы" поставлен по пьесе Александра Островского. Почтенная "волчица" правит в маленьком губернском городке и вершит судьбы покорных ей "овечек". Она собирается женить непутевого племянника на богатой молоденькой вдове. Напугав ее несуществующим долгом покойного мужа, "волчица" хочет забрать в свои руки имение девушки. Однако в планы неожиданно вмешивается новый персонаж – деловой перспективный "волк", жених безутешной вдовы.

Продолжительность: 3 часа 30 минут

Адрес: Театр "Комедианты", Лиговский проспект, 44

Фото: komedianty.com