Спектакль "Визит дамы" 

Спектакль пройдет на сцене Театра комедии им. Акимова 18 августа. Начало в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

В Центральной Европе останавливается пассажирский поезд, на перроне появляется эффектная женщина со свитой мужей — это миллиардерша Клара Цаханесян. Уверенная и наглая пассажирка взяла с собой даже барса в клетке. Она приехала в убогий городок, чтобы отомстить. Героиня здесь родилась, выросла, была оболгана, предана возлюбленным Альфредом Илом и изгнана…

Но настал час мести. Клара предлагает жителям городка сделку – целый миллион в обмен на жизнь своего старого любовника. Смогут ли жители пойти на преступление ради наживы?

Спектакль развивается в духе интеллектуальной сатиры, полной сарказма и черного юмора. Внимание! Постановка содержит сцены имитации табакокурения.

Артисты: Ирина Мазуркевич, Елизавета Александрова, Сергей Русскин, Борис Улитин, Юрий Лазарев, Сергей Романюк, Владимир Миронов, Елена Мелешкова, Сергей Кузнецов, Дмитрий Лебедев, Юрий Орлов, Павел Исайкин, Александр Матвеев, Татьяна Воротникова, Александр Васильев, Игорь Лепихин, Виктория Криулина.

Фото: ВКонтакте / Театр Комедии им. Н.П. Акимова