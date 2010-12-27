Спектакль "Высоцкий"

Возрастное ограничение: 16+.

Двухчасовое пластически-музыкальное повествование на темы и сюжеты баллад Высоцкого. Публика будет сидеть вдоль стен и сможет видеть вторую половину зрителей и сверять их восприятие со своим.

Два хора – мужской и женский – работают порознь. Они переплетаются, противостоят друг другу, сливаются в целое, представляя народ огромной, но запертой внутри себя страны. Из глубины народа выделяются одиночки, парочки, группы. Их песни звучат все острее, они становятся монологом, диалогом, спором, рассказом, скандалом. Даже знатоки Высоцкого будут потрясены неисчерпаемостью образов, переходами от лирики до абсурда.

Продолжительность: 2 часа

Адрес: Большой театр кукол, улица Некрасова, 10-12

Фото: puppets.ru