Спектакль "Вишневый сад" поставил Андрей Кончаловский, драма является заключительной частью триптиха А. П. Чехова, начатого "Дядей Ваней" и "Тремя сестрами". Эта трилогия – авторский проект режиссера.
Постановка удостоена театральной премии газеты "Московский комсомолец" в нескольких номинациях – "Лучший спектакль на большой сцене", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль". А Андрей Кончаловский отмечен премией "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссер".
Фото: pxhere
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