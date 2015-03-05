Спектакль "Вишневый сад" покажут 14 марта в Балтийском доме. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Спектакль "Вишневый сад" поставил Андрей Кончаловский, драма является заключительной частью триптиха А. П. Чехова, начатого "Дядей Ваней" и "Тремя сестрами". Эта трилогия – авторский проект режиссера. Постановка удостоена театральной премии газеты "Московский комсомолец" в нескольких номинациях – "Лучший спектакль на большой сцене", "Лучшая женская роль" и "Лучшая мужская роль". А Андрей Кончаловский отмечен премией "Звезда Театрала" в номинации "Лучший режиссер". Фото: pxhere