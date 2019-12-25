  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Спектакль "Вишневый сад"
Сегодня, 19:00
140
IRINA_CHALKINA

Спектакль "Вишневый сад"

0 0

Малый драматический театр – Театр Европы (МДТ).

На сцене Малого драматического театра покажут спектакль "Вишневый сад". Среди актеров Е.М.Боярская, Д.В.Козловский,О.А.Рязанцев, Н.А.Некрасова С.Власов, Т.Шестакова, А.Козин, С.Курышев, С.Никольский.

Зрители фактически перенесутся в дом Гаевых-Раневских, где все становятся гостями на похоронах прошлого главных героев.

Сценическая композиция и постановка – Лев Додин
Художник – Александр Боровский 
Режиссер – Валерий Галендеев
Художник по свету – Глеб Фильштинский

Спектакль сопровождается титрами на английском языке. 

Фото: МДТ

Теги: спектакль, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии