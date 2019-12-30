На сцене Малого драматического театра – Театр Европы (МДТ).

На сцене Малого драматического театра покажут спектакль "Вишневый сад". Среди актеров Е.М.Боярская, Д.В.Козловский,О.А.Рязанцев, Н.А.Некрасова С.Власов, Т.Шестакова, А.Козин, С.Курышев, С.Никольский.

Зрители фактически перенесутся в дом Гаевых-Раневских, где все становятся гостями на похоронах прошлого главных героев.

Сценическая композиция и постановка – Лев Додин

Художник – Александр Боровский

Режиссер – Валерий Галендеев

Художник по свету – Глеб Фильштинский

Спектакль сопровождается титрами на английском языке.

Обратите внимание: Титры не удобно читать с 1-4 рядов партера и не видно с 13 ряда партера.