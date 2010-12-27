Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Виновник торжества" — это комедия, действие которой разворачивается в доме светской петербургской дамы Веры Михайловны. Однако это женщина не простая, а с экстрасенсорными способностями. В своем жилище она собирает разношерстную публику: молодую провинциалку Варю, горе-актера Игоря, биолога-путешественника Леонида, бывшего полковника Вадима Петровича и театрального критика Елисеева. Все они разные, но Вера Михайловна решила им немного помочь найти общий язык и любовь.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com