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Спектакль "Виновник торжества"
Сегодня, 19:00
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Alena_Zinovieva

Спектакль "Виновник торжества"

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Возрастное ограничение: 12+.

Спектакль "Виновник торжества" — это комедия, действие которой разворачивается в доме светской петербургской дамы Веры Михайловны. Однако это женщина не простая, а с экстрасенсорными способностями. В своем жилище она собирает разношерстную публику: молодую провинциалку Варю, горе-актера Игоря, биолога-путешественника Леонида, бывшего полковника Вадима Петровича и театрального критика Елисеева. Все они разные, но Вера Михайловна решила им немного помочь найти общий язык и любовь.

Адрес: Выборгский Дворец Культуры, улица Комиссара Смирнова, 15, Основная сцена

Фото: dkvyborgsky.com

Теги: виновник торжества, дк выборгский, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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