В ТЮЗе им. А.А.Брянцева.

В ТЮЗе им. А.А.Брянцева покажут спектакль "Вино из одуванчиков, или "Замри!" по роману Рэя Брэдбери. Актеры/Исполнители: С.Д.Бызгу, з.а.РСФСР, н.а.России Т.Д.Ткач н.а.России Н.Иванов, н.а.России И.Шибанов, н.а.России В.Дьяченко, н.а.России И.Соколова, н.а.России А.Введенская, з.а.России С.Шелгунов, з.а.России Б.Ивушин, С.Дрейден, А.Веселов, Е.Прилепская и др.

Инсценировка – А.Шапиро

Художник-постановщик – А.Шишкин

Художник по свету – А.Сиваев

Музыкальное оформление – В.Бычковский



Спектакль идет с одним антрактом.