Спектакль "Весь мир сошел с ума" покажут 9 июля в Доме актера Петербургского отделения СТД. Начало – в 19:00. Для зрителей старше 16 лет.

Эта французская комедия имела неоднократное кинематографическое воплощение. На сцену ее с успехом перенес режиссер Владимир Глазков.

В пьесе много неожиданных поворотов сюжета, гротескных "ошибок" и забавных "путаниц". Действия происходят в эпоху 60-х годов. В дом владельца крупной компании приходит молодой сотрудник, чтобы просить руки его дочери и должности коммерческого директора с большим окладом. Дочь оказывается беременной от бывшего шофера, служанка выходит замуж за барона, деньги и драгоценности пропали.

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