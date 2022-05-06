Спектакль "Весь мир сошел с ума"

Эта французская комедия имела неоднократное кинематографическое воплощение. На сцену ее с успехом перенес режиссер Владимир Глазков.
В пьесе много неожиданных поворотов сюжета, гротескных "ошибок" и забавных "путаниц". Действия происходят в эпоху 60-х годов. В дом владельца крупной компании приходит молодой сотрудник, чтобы просить руки его дочери и должности коммерческого директора с большим окладом. Дочь оказывается беременной от бывшего шофера, служанка выходит замуж за барона, деньги и драгоценности пропали.
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