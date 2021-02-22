Спектакль "Весь мир сошел с ума" представят 12 марта в Доме актера Петербургского отделения СТД РФ. Стартует постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Эту комедию с успехом перенес на театральную сцену режиссер Владимир Глазков. Пьеса отличается от своих сестер по жанру тем, что в ней много неожиданных поворотов сюжета, гротескных "ошибок" и забавных "путаниц".

История происходит во Франции 60-х годов, когда освобождались нравы. В начале спектакля в дом владельца крупной компании приходит его молодой сотрудник, чтобы попросить руки его дочери и должности коммерческого директора с большим окладом. Однако девушка оказывается беременной от бывшего шофера. И это – отправная точка для целого каскада событий.

Постановка наполнена музыкой, атмосферой и воздухом свободы 1968 года.

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